Plachtou do auta

MOSTECKO - Policisté obvinili muže a ženu; Nalezený mobil nevrátil.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 32letého Mostečana a 40leté ženy z Loun a obvinil je ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství. Jako sehrané duo si zvolili specifický způsob neoprávněného vstupu do nákladových prostor automobilů a následné odcizení věcí. Kriminalista je viní ze tří vloupaček. Ve všech případech měl muž rozříznout plachtu zakrývající zadní část vozidla. Žena měla za úkol bedlivě sledovat okolí a hlídat. Poprvé se vydali do akce v polovině srpna. Tehdy od předem vytipovaného vozu odešli s krabicemi plných kosmetiky za 20 tisíc. Další dvě noční výpravy se stejným scénářem uskutečnili začátkem listopadu v městské části Severní. V prvním případě poškodili plachtu, přeházeli obsah nákladového prostoru, ale odešli s prázdnou. V případě druhém se napakovali dětskými plenami v hodnotě 45 tisíc korun. Mimo odcizených věcí způsobili podle policistů hmotnou škodu na všech vozidlech v celkové výši 65 tisíc korun. Mostečan byl z dvojice evidentně ten zkušenější, protože byl již dvakrát za obdobné delikty potrestán. Loňský rok se vrátil z dvouletého vězení, kam ho poslal Okresní soud v Litoměřicích za majetkovou trestnou činnost. Ženě z Loun hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest. Muži pak další až tříletý pobyt za mřížemi.

Nalezený mobil nevrátil

Minulý pátek v poledních hodinách vypadl z kapsy mobilní telefon muži, který k chůzi potřebuje francouzské hole, a to před jednou z litvínovských restaurací. To všem neuniklo 67letému nenechavci, který přístroj zvedl ihned ze země. Místo vrácení se rozhodl strčit si telefon do kapsy a sledoval, jak nic netušící poškozený odchází. To se seniorovi ovšem nevyplatilo. Litvínovští policisté šetřením podezřelého ztotožnili a předvedli k výslechu. Odcizenou elekroniku zajistili a vrátili původnímu majiteli. „Nálezci“ předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Možná si příště svoje jednání rozmyslí, protože uzná-li soud jeho vinu, hrozí mu až dvouleté vězení.

25. listopadu 2022

