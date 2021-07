Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Plachtění naštěstí neskončilo tragédií

Policisté z poříčního oddělení pomáhali rodině se čtyřletým chlapcem, jejíž loď se vlivem prudkého nárazu větru převrhla na hladině Vltavy, a mohlo dojít k tragédii.

V neděli 18. července kolem patnácté hodiny zasahovali policisté z poříčního oddělení na hladině Vltavy pod Vyšehradskou skálou, kde se převrhla malá plachetnice a tříčlenná posádka včetně ditěte skončila ve vodě. Oznamovatelce spolu s dalším mužem, kteří ze své lodi stojící opodál celou událost sledovali a okamžitě přijeli na pomoc, se ještě před příjezdem policistů podařilo matku s čtyřletým chlapcem vytáhnout na palubu. Nicméně otec rodiny byl stále ve vodě a snažil se loď, které hrozilo potopení, otočit zpět, což se mu nakonec podařilo. Policisté si na místě zachráněné „trosečníky“ převzali a okamžitě jim poskytli potřebnou péči. Plachetničku, jež byla částečně pod vodou, připoutali ke služební lodi a s otcem na její palubě je bezpečně dopravili k molu. Na místě pak policisté zjistili, že za převržením lodě stál silný náraz větru a jednostranně zatížená loď, které se následně naklonila, nabrala vodu a převrátila se. Shodou okolností pak nedošlo k velké tragédii. Prokřehlého chlapce i s matkou následně předali záchranářům, kteří už čekali na břehu a převezli je do nedaleké nemocnice.

V posledních letních dnech je teplé, přesto větrné počasí, které je tak ideální pro plachtění. Posádka těchto plavidel by však neměla přeceňovat své síly a vždy se chovat s respektem k této činnosti. Měla by sledovat aktuální předpověď počasí, zejména o síle větru a tomuto přizpůsobit své relaxační aktivity. Pokud chcete za tak silného větru vzít na projížďku nezkušené osoby, je důležité nezapomenout je poučit jak se chovat při různých náklonech lodi. Záchranné vesty by pak měly být samozřejmostí pro každého, ač jsou povinné jen pro osoby mladší osmnácti let.

por. Mgr. Jan Rybanský – 20. červenec 2021

