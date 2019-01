Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Piva má na oslavu dost

BRNO VENKOV: Podnikavý zloděj odnesl z dílny věci za nejméně třicet tisíc korun.

Podnikavý zloděj se vypravil v noci do Modřic. Tam se po překonání plotu a vstupní branky dostal na pozemek vedle rodinného domku. Po poničení vstupních dveří se pak vloupal do dílny, z níž odcizil jízdní kolo a stavební kolečko. Dále z budovy zmizel stařičký moped Babetta, sekera, sada kol s pneumatikami, motorová pila a další věci. Devětadvacetiletému majiteli tak způsobil škodu za nejméně dvacet tisíc korun. Podnikavý zloděj byl asi hodně žíznivý a potřeboval úspěšnou výpravu oslavit. Ve stejném místě se vloupal do oploceného přístřešku vedle tamního obchodu se smíšeným zbožím, odkud odcizil deset přepravek s pivem a dalších šest přepravek s prázdnými pivními lahvemi. Majiteli obchodu způsobil škodu za nejméně pět tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 3. ledna 2019

Související dokumenty piva_0301.mp3

Velikost souboru:774,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem Google+