Pitný režim

LIBERECKO – 3,4 na konec prázdnin.

Závěr letošních prázdnin pojala spousta s nás, jak jinak, rozdílnými způsoby. Mnozí sportem, další relaxací, jiní zábavou. Někteří se třeba již nemohli dočkat, až jejich ratolesti znovu začnou navštěvovat školská zařízení, což si jistě zasloužilo nejeden přípitek. Jiní slavili poslední horké dny dovolených například na festivalech se sklenkou lahodného moku a další se třeba spokojili jen s jakýmsi zahradním přísunem tekutin v parných dnech. Na Liberecku se však objevil jedinec, který své úsilí proměnil v triumf. Na pomyslných příčkách alkoholového žebříčku vystoupal vysoko nad své konkurenty. S celkovým nejvyšším skóre 3,42 promile nepřipustil jakékoli pochyby o tom, že by prim posledního prázdninového víkendu v policejních statistikách mohl patřit někomu jinému. Bohužel.

Když 52 letý muž z Liberecka usoudil, že nastal čas vyrazit domů z předzahrádky, zvolil sobě vůz, jakožto prostředek nejsnazšího přesunu. V sobotu 31. srpna však prováděla hlídka Obvodního oddělení v Hrádku nad Nisou běžný dohled v silničním provozu, kdy si povšimla pomalu, ale ne úplně souvisle jedoucího vozu. Policisté se rozhodli automobil zastavit a posádku zkontrolovat. Řidič uposlechl pokynů k zastavení a s hlídkou plně spolupracoval. Spolupráce na jedničku pokračovala i při dechové zkoušce, kdy do přístroje mocně vdechl více jak tři promile. A to opakovaně. Co už se mu však nepodařilo, bylo předložit doklady potřebné k řízení. Navíc nerozptýlil ani pochybnosti policistů nad svým tvrzením, že si po obědě dal jen jedno pivko.

A jaký je závěr? Dvaapadesátiletému muži policisté pochopitelně zakázali další jízdu a velmi záhy mu také sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

Pamatujte, alkohol za volant nepatří.

