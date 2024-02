Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pistácie, zubní pasty i alkohol

LITOMĚŘICKO – Vše „nakupovali“ ve velkém…

Litoměřickým kriminalistům se v uplynulých dnech podařilo objasnit případy krádeží v obchodních řetězcích, které je zaměstnávali od listopadu 2023.

Za vším měli být dva recidivisté ve věku 43 a 41 let z Ústecka, kteří měli jezdit nejen na Litoměřicko, ale za opakovanými „nákupy“ i do dalších okresů našeho kraje. Nebyli to žádní troškaři. S vrchovatým nákupním vozíkem měli odjíždět vždy bez zaplacení. Zajímali je především pistácie, v některých případech zase zubní pasty, ale nepohrdli ani alkoholem. Při jednom z „nákupů“ na Litoměřicku měli být vyrušeni ostrahou prodejny, ale podařilo se jim utéct. Na parkovišti nákupního centra po nich zůstal jen nákupní vozík s jejich oblíbenou kořistí.

zajištěný lup



Bezprostředně poté byli oba recidivisté na základě operativního šetření zadrženi.

Kriminalisté evidují více jak desítku případů krádeží zboží se škodou přesahující 100 tisíc korun.

Oba muži si převzali sdělení obvinění pro trestný čin krádeže, za což jim v případě soudem uznané viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Mladší z dvojice recidivistů je nyní vazebně stíhán, starší byl umístěn do výkonu trestu pro předchozí trestnou činnost.

13. února 2024

nprap. Pavla Kofrová

