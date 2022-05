Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pirátství se nevyplácí

MOSTECKO - Sdílením filmů způsobil škodu téměř 300 tisíc; Motoristé nerespektovali úřední rozhodnutí.

Sdílení nelegálních kopií audiovizuálních děl ze svého počítače se nevyplatilo 63letému Mostečanovi. Ten měl šířit a sdílet veřejnosti filmotéku ze svého datového nosiče a tímto činem neoprávněně zasáhnout do chráněných práv. Podle policistů vše začalo tak, že si muž vytvořil osobní účet na jisté internetové stránce. Mostečan dostal nabídku, že pokud umožní ze svého počítače rozšiřování médií, bude mít jisté výhody. Potenciálním zájemcům umožnil stahovat 133 chráněných audiovizuálních děl, které měl uložené doma ve svém zařízení. Jednalo se o pohádky pro děti a také o starší a novější tituly různých žánrů pro všechny věkové skupiny diváků. Filmy měl poskytovat ke stažení široké veřejnosti po dobu čtyř let. Jistým společnostem způsobil škodu ve výši téměř 300 tisíc korun. Od policejní vyšetřovatelky si převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Za nelegální rozšiřování chráněného díla hrozí muži v případě uznání viny až dvě léta za mřížemi.

Motoristé nerespektovali úřední rozhodnutí

Několik řidičů skončilo v posledních dnech na policejních služebnách a důvod byl u všech stejný. Strážci zákona z Meziboří si uprostřed minulého týdne ve večerních hodinách povšimli v Litvínově osobního vozidla Lada. Šofér při spatření hlídky urychleně zaparkoval svůj vůz, ze kterého svižně vystoupil. Policisté ověřením informací zjistili, že teprve před několika dny vydal Městský úřad Litvínov zákaz řízení všech motorových vozidel 31letému muži z Meziboří. Činnost nemůže vykonávat až do roku 2024.

V pátek v brzkých ranních hodinách zastavili strážníci v Litvínově 40letého muže ve vozidle Škoda. Ti o něm již předem věděli, že nemá za volantem co dělat. Magistrát v Karviné zakázal Litvínovanovi řídit, a to minimálně do příštího roku.

Jiný, 49letý řidič na sebe upozornil špatným parkováním svého vozidla Fiat, a to na travnatém porostu v centru Mostu. Přivolaná hlídka lustrací zjistila, že tento motorista má mosteckým magistrátem vysloven zákaz řízení, který je platný dva měsíce.

Zákon měl porušit i 36letý Mostečan ve vozidle Škoda. Toho prozradila závada na předepsaném osvětlení auta. Policisté hlídkové služby řidiče zastavili v sobotu v odpoledních hodinách na sídlišti Liščí vrh. Při kontrole nepředložil řidičský průkaz a za okamžik vyšlo najevo proč. Městský úřad v Lounech rozhodl o tom, že ještě několik měsíců tento muž nesmí řídit automobil.

Závada na osvětlení a náhlé zpomalení upoutalo pozornost uniformované hlídky, která provedla kontrolu vozidla Nissan. Policisté vůz zastavili na samotném konci uplynulého týdne ve večerních hodinách v centru města. V průběhu zákroku vyšlo najevo, že vše není v pořádku. Mostecký soud zakázal 42letému muži vykonávat činnost spojenou s řízením vozidla. Noc musel přečkat v policejní cele.

Všichni tito řidiči byli po svých jednáních zadrženi. Na obvodních odděleních si převzali od policistů sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za neoprávněné jízdy všem hrozí v případě uznání viny až dvouleté vězení.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

24. května 2022

