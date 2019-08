Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pilotní studie bude probíhat v Břeclavi

BŘECLAVSKO: Blikající zelená bude předznamenávat konec signálu "Volno".

Břeclav – Chtěli bychom upozornit řidiče, že město Břeclav se zapojilo do „Pilotní studie vlivu zavedení vizuální modifikace signálu VOLNO na světelných signalizačních zařízeních v ČR“. Studii zpracovává Centrum dopravního výzkumu a jejím cílem je zajistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko) a dalšími státy v rámci EU.

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy bude světlo blikat. Takto upraveny budou pouze tříbarevné soustavy. Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou. Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti, jako pro signál se zeleným světlem „Volno“.

V rámci pilotní studie budou na dotčených křižovatkách dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu. Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů, které budou létat poblíž křižovatek, a pak pomocí anket (dotazování přímo na ulici, přes webové rozhraní). Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.

Pro Břeclav lze upřesnit, že úprava světelných signalizačních zařízení bude probíhat na celém tahu silnice I/55 (tedy všechny světelné křižovatky v Břeclavi s výjimkou křižovatky u papírnictví – křižovatka ulic J. Palacha x Sovadinova).

První monitorování dronem, bez úpravy světelných signalizačních zařízení, by mělo proběhnout již v srpnu (termínu 19. - 30. srpna 2019). V září a říjnu pak bude provedena změna signalizace a zároveň bude pokračovat monitorování pomocí dronů – předpokládané termíny průzkumu jsou od 2. 9. do 13. 9. 2019 a od 14. 10. do 25. 10. 2019.

Pro doplnění informací lze upřesnit, že s monitorováním pomocí kamerového záznamu z dronů se mohou řidiči setkat poblíž:

křižovatky I/55 x Sovadinova

křižovatky I/55 x nám. TGM

křižovatky u obchodních center Lidl, Billa, Penny

křižovatky I/55 x U Nemocnice

por. Mgr. Kamila Haraštová, 13. srpna 2019

