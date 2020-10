Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pila, řídila, havarovala

Tábor – Malšice – Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení místní mladé ženě. Ta ve večerních hodinách pondělí dne 26. října 2020 řídila osobní automobil tovární značky VW Polo po silnici mezi obcemi Malšice a Slapy, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a vyjela mimo komunikaci, kde havarovala. Následná opakovaná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 2,3 promile. Ženě bylo zadrženo řidičské oprávnění a další jízda jí byla zakázána. Svým jednáním způsobila škodu ve výši odhadem 30 000 korun.

Stala se tak důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká ji soud, kde je ohrožena trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

28. října 2020

