Pil, řídil, mařil

Tábor – V autě navíc vezl pětiletého syna, a to bez užití zádržného systému.

Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu muži středního věku. Ten byl krátce před osmou hodinou večerní včerejšího dne kontrolován policejní hlídkou v ulicích Soběslavi, kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Toyota. Test na přítomnost alkoholu v organizmu, provedený přístrojem Dräger, byl pozitivní, kdy hladina alkoholu v dechu dosáhla opakovaně hodnoty přes jedno promile. Na zadních sedadlech vozu navíc vezl svého pětiletého syna, a to bez užití zádržného systému. Další šetření ukázalo, že muž neměl za volantem co pohledávat, neboť má za předcházející nezákonné jednání uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, platný až do roku 2021. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu bezdůvodně odmítl. Přestože mu byla další jízda zakázána, po propuštění ze zadržení usedl do vozidla a odjel. Policisté jej proto opětovně zadrželi. Zbytek noci strávil v policejní cele.

Muž se tímto jednáním stal, vedle přestupkového jednání, důvodně podezřelým ze spáchání hned dvou trestných činů, a to přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví, mimo jiného, trest odnětí svobody na dobu až tří let. O konkrétní podobě a výši trestu rozhodne soud.

15. října 2020

