Pil, řídil, havaroval

Tábor – Svrabov – Opilost za volantem není výsadou jen mladších řidičů. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži pokročilejšího věku (70) z Táborska. Ten krátce před půl čtvrtou hodinou odpolední úterý dne 8. října 2019 řídil svůj osobní automobil tovární značky Škoda Fabia po silnici III. třídy v katastru obce Svrabov. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde v silničním příkopu havaroval a narazil do betonového propustku. Při nehodě se lehce zranil. Po vyproštění z vozidla byl převezen ZZS do nemocnice. Svým jednáním způsobil souhrnnou hmotnou škodu ve výši 80 000 korun. Jeho opilost následně potvrdily výsledky odborných zkoušek. Ty prokázaly hodnotu 2,32 promile alkoholu v krvi.

Senior, který usedl za volant svého automobilu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, se stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

25. října 2019

