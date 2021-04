Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil, havaroval

Tábor – Chýnov – Ohrožení pod vlivem návykové látky. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži středního věku z Táborska. Ten v závěru minulého měsíce řídil osobní automobil tovární značky Ford S - MAX po hlavním silničním tahu I/19 mezi obcemi Lejčkov a Chýnov, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů a nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a po projetí zatáčky vyjel mimo komunikaci, kde vůz převrátil na střechu. Při nehodě utrpěl zranění, které si vyžádalo zákrok zdravotnické záchranné služby a následné ošetření v nemocnici. Odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála dvou promile. Muži bylo zadrženo řidičské oprávnění.

Řidič se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

9. dubna 2021

