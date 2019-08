Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil, havaroval

Prachatice – Netolice – Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Prachatičtí dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu muži pokročilejšího věku. Ten krátce po půlnoci středy dne 21. srpna 2019 řídil svůj osobní automobil tovární značky Renault Megane po silnici mezi Oborou a Netolicemi, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a vyjel mimo komunikaci, kde havaroval. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 2,1 promile. Při nehodě utrpěl zranění, které si vyžádalo jeho převoz do nemocnice.

Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Bylo mu proto zadrženo řidičské oprávnění. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

23. srpna 2019

23. srpna 2019

