Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil a havaroval

Písek - Milevsko - Policisté řidiči naměřili bezmála tři promile alkoholu v dechu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Milevští policisté sdělili podezření 43letému muži z Písecka z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý řidil v sobotu po šestnácté hodině osobní motorové vozidlo Škoda Octavia , a to z obce Zhoř do obce Osletín a zpět, tedy mimo jiné po hlavní silnici číslo 121, kdy na zpáteční cestě vlivem podnapilosti u odbočky na obec Osletín nezvládl řízení a s vozidlem sjel mimo vozovku do příkopu. Přivolaní policisté provedli u řidiče orientační dechovou zkoušku, kterou mu naměřili bezmála 3 promile alkoholu v dechu. Ke zranění osob ani ke škodě na majetku nedošlo. Další prověřování provádí milevští policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

15. února 2022

