Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil a havaroval

Prachatice – Cizinec se ze včerejší dopravní nehody bude již dnes zodpovídat u soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli včera po třetí hodině ranní k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici III. třídy, ve směru jízdy Prachatice – Husinecká přehrada. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý 54letý cizinec, který nezvládl řízení osobního vozidla Dacia a po projetí levotočivé zatáčky vyjel s vozidlem vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do stromu. Vozidlo bylo dále odraženo do přilehlého svahu, kde se po zhruba osmi metrech zastavilo převrácené na pravém boku. Ve vozidle kromě řidiče cestoval ještě jeden spolujezdec. Z vyproštěním obou osob na místě pomáhali hasiči. Muži utrpěli lehčí zranění, se kterými byli převezeni na ošetření do nemocnice. Policisté provedli u řidiče orientační dechovou zkoušku, kterou mu naměřili bezmála dvě a půl promile alkoholu v dechu. Cizinec skončil v policejní cele a ještě včera si od dopravních policistů vyslechl sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda na vozidle Dacia byla předběžně vyčíslena na 150 000 korun.

Případ prověřují dopravní policisté formou zkráceného přípravného řízení a podezřelý ještě dnes stane před okresním soudem, kde mu hrozí kromě sankce, zákazu řízení, trestu odnětí svobody, také vyhoštění z České republiky.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

21. prosince 2023

Odkazy do noveho okna DN Prachatice 1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem