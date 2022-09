Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil a havaroval

Český Krumlov - Velešín - Řidič za volantem navíc neměl co dělat.

Policisté z dopravního inspektorátu v Českém Krumlově prověřují případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dne 14. září 2022 dopustil dvaapadesátiletý řidič vozidla tovární značky Reault Clio. Ten řídil uvedené vozidlo v obci Velešín na Českokrumlovsku, kde nezvládl řízení při odbočování vlevo a v místě přechodu pro chodce najel na travnatý ostrůvek a chodník. V těchto místech byl odložen pracovní stavební stroj, do kterého řidič vlivem své jízdy narazil a poškodil jej. Následně z místa dopravní nehody ujel. Díky dobré práci českokrumlovských dopravních policistů byl však záhy vypátrán. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, kterou mu naměřili hodnotu přesahující 0, 6 promile alkoholu v dechu. Následně se řidič policistům doznal k tomu, že řídil vozidlo s platným zákazem řízení, pod vlivem alkoholu a že při této jízdě naboural do pracovního stroje. Policisté poté zjistili, že muž má Okresním soudem v Českém Krumlově vysloven trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a to až do měsíce června roku 2026. Muže teď čeká opět soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

15. září 2022

