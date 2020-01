Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil a řídil

České Budějovice - Nadýchal více než 1,1 promile.

Policisté z oddělení hlídkové služby opět odhalili řidiče pod vlivem alkoholu. Dne 25. ledna krátce po 01:00 hodině zastavili v ulici Na Zlaté stoce v Českých Budějovicích řidiče vozidla značky Peugeot. Muž (27 let) z Českobudějovicka jel ve směru od křižovatky Branišovská x Na Zlaté stoce. Při kontrole se podrobil odbornému měření na přítomnost alkoholu v dechu pomocí přístroje Dräger. Při opakovaném měření mu byla zjištěna hodnota více než 1,1 promile. Policisté mu proto na místě zadrželi řidičský průkaz. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Věc řeší ve zkráceném přípravném řízení. Opilý řidič by tak měl za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky skončit do dvou týdnů před soudem.

26. ledna 2020

