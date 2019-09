Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil a boural

Strakonice - Narazil do zábradlí.

Alkohol za volant nepatří, to nejspíš zapomněl muž (23 let) ze Strakonicka, který v sobotu před třetí hodinou ranní jezdil vozidlem značky Renault po Strakonicích. V ulici Komenského pravděpodobně nezvládl řízení a způsobil dopravní nehodu. Narazil do kovového zábradlí. Na místo vyjeli strakoničtí dopravní policisté a provedli řiidiči dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 1,3 promile. Celková škoda, kterou způsobil na poškozeném zábradlí a na vozidle, dosáhla výše 20 000 korun. Policisté muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

22. září 2019

