Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pětice migrantů bez dokladů jela taxíkem do Prahy

KRAJ: Jejich cesta skončila v ČR.

Cizinečtí policisté řeší od čtvrtečního večera případ pětice migrantů, které zadrželi na dálnici D1. O podezřelých zákaznících nás informovala dispečerka taxislužby s tím, že vůz směřuje po dálnici na Prahu. Tam jsme ho obratem zastavili, zkontrolovali a skutečně narazili na 4 muže a jednu ženu ve věku mezi 20 a 30 lety. Podle jejich tvrzení se přeplavili lodí do Itálie a pak je měli převaděči za 600 euro (na osobu) dopravit do Německa. Po delší přestávce v Rakousku je pak převaděči donutili vystoupit z dodávky v Hustopečích. Řidič jim prý sdělil, že jsou v Německu. Po zjištění, že ještě nejsou v cílové destinaci, zvolili pro další cestu taxík do Prahy.

Momentálně probíhá správní řízení o jejich správním vyhoštění a jsou umístěni do záchytného zařízení pro cizince. Pravděpodobně budou vráceni do země původu, kterou by měla být Eritrea.

mjr. Pavel Šváb, 4.10.2019

