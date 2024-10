Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pestrý víkend chomutovských policistů

CHOMUTOVSKO - Kontroly lokalit, osob, barů, ale i prevence vnášení drog do věznice.

Během uplynulého víkendu měli chomutovští policisté napilno. V sobotu i neděli totiž mimo svou běžnou činnost realizovali také plánovaná bezpečnostní opatření.

V sobotu večer se tak znovu společně s městskými strážníky vydali do ulic Chomutova, aby si formou společných pěších hlídek „posvítili“ na vytipované lokality (centrum města, náměstí 1. Máje, městský park, chomutovská sídliště). Přitom zkontrolovali 56 osob a zjistili několik přestupků, které byly vyřízeny na místě. Až do nočních hodin pak policisté se strážníky a pracovnicemi Oddělení sociálně-právní ochrany dětí navštívili několik barů, restaurací a heren, kde prováděli kontroly v rámci celorepublikového opatření zaměřeného na podávání alkoholu či jiných návykových látek mladistvým. Součástí bylo i provádění dechových zkoušek s osobami mladšími než 18 let. Přístroj u všech 43 provedených dechových zkoušek ukázal nulové hodnoty.

V neděli odpoledne pak probíhala společná akce policistů územního odboru Chomutov a pracovníků Celní správy ČR, která byla zaměřena zejména na problematiku držení omamných a psychotropních látek a jejich možnou distribuci do věznice Všehrdy.

Při kontrole osob a vozidel se policisté společně s kolegy z celní správy zaměřovali nejen na kontrolu řidičů a technický stav vozidel, ale i na přepravu věcí, a také na výběr případných nedoplatků za neuhrazené pokuty. Zkontrolovány byly více jak tři desítky vozidel a osob, přitom byly odhaleny 3 přestupky na úseku zákona o silničním provozu, které vyřešili policisté na místě pokutou. Kromě toho kolegové z celní správy při akci vybrali 5 nedoplatků na neuhrazených pokutách. V jednom případě se za přispění služebního psa podařilo při kontrole vozidla nalézt 4 gramy sušeného konopí, přičemž s ohledem na zajištěné množství policisté tento přestupek s pachatelem vyřídili uložením pokuty.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 29. října 2024

vytisknout e-mailem