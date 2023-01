Pestrá nabídka

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

CHOMUTOVSKO - Pro zájemce měl marihuanu, extázi i LSD; Nezvaná návštěva.

Slušný přivýdělek si podle zjištění policistů zajišťoval prodejem drog mladý muž z Kadaně. Do hledáčku kriminalistů se 20letý mladík dostal na základě anonymního oznámení o tom, že by měl distribuovat marihuanu. Policisté v rámci prověřování případu mimo jiné vyslechli řadu osob a zjistili, že dotyčný měl skutečně po delší dobu na různých místech v Kadani prodávat drogy, hlavně marihuanu. Zadokumentovali stovky případů prodeje této návykové látky, v součtu se jednalo o více než 400 gramů. Dotyčný si tím zřejmě přišel na desítky tisíc korun. Kriminalisté od něho zajistili více než 150 gramů marihuany, kterou měl na podzim u sebe doma. Nebyla to však jediná droga, jejíž distribucí se měl muž zabývat. V několika případech měl totiž kromě ní uživatelům opatřit i tablety extáze a drogu LSD.

Na základě dosud získaných informací je muž stíhán pro spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny soudem mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Nezvaná návštěva

Rozchod zřejmě neunesl 28letý muž z obce na Chomutovsku. Ten se v prosinci vypravil za svou bývalou partnerkou do jejího bydliště. Když otevřela vstupní dveře, tak na nic nečekal, rozrazil je, a aniž by ho někdo zval, do bytu vtrhnul. Uvnitř měl pak fyzicky napadnout jejího současného přítele, který byl v bytě také. Útočník pak z místa utekl a žena se obrátila na policii, která popsanou událost prověřila.

Kvůli neuváženému jednání čelí dotyčný podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Podle zákona hrozí za takový trestný čin v krajním případě až tříleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. ledna 2023

