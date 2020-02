Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pěstírna měla vyprodukovat necelých 400 kg marihuany

KRAJ - Vazebně stíhaní si mohli přijít na zhruba 35 milionů korun.

Důkladnou prací se podařilo kriminalistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje odhalit před nedávnem další pěstírnu, za níž mají stát dnes již za obdobný skutek stíhané osoby. "Kriminalisté vypátrali další ukrytou „indoorovou“ pěstírnu ve zcela opuštěném rekreačním objektu na Trutnovsku, která měla v uplynulých téměř třech letech vyprodukovat velice sofistikovaným způsobem celkem několik desítek tisíc kusů rostlin konopí setého indického. Zjištění kriminalistů následně potvrdily i zvýšené odběry elektrické energie ve sledovaném období. Kriminalistům se podařilo rozklíčovat pravděpodobný zisk, který měl dosáhnout částky až 35 milionů korun, a to za prodej přibližně 390 kg marihuany vypěstovaných v několika pěstebních cyklech," říká plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA - náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.



V souvislosti s tímto jednáním obvinili kriminalisté v uplynulých dnech dva muže (30 a 29 let) pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, za což jim v případě uznání viny hrozí trest až do výše 18 let odnětí svobody, přičemž devětadvacetiletý muž je stíhán vazebně.



Kriminalisté nepamatují, že by v našem kraji byla kdy odhalena pěstírna, která vyprodukovala takové množství marihuany.



Fotografie níže zachycují stav interiéru pěstírny po ukončení pěstebních cyklů.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

20. února 2020; 14 h

