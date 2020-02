Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pěstí způsobil vážný následek

BŘECLAVSKO: Násilník si vyslechl obvinění a navrhujeme pro něj vazbu.

Víkendová zábava v diskoclubu v obci Zaječí má policejní dohru. Uvnitř klubu došlo ke slovnímu incidentu mezi dvěma návštěvníky. Devatenáctiletý cizinec, který byl v tu dobu pod vlivem alkoholu, se rozhodl spor vyřešit radikálně. Pěstí udeřil svého protivníka do hlavy. Napadený muž ztratil rovnováhu a bezvládně upadl na zem. Při ošetření v nemocnici bylo zjištěno, že utrpěl zlomeninu lebky a zhmoždění mozku s předpokládanou dobou léčby několika týdnů. Podezřelého muže následně policisté zadrželi a eskortovali do policejní cely. Po procesních úkonech si vyslechl obvinění z trestných činů Výtržnictví a Ublížení na zdraví. Protože se jedná o cizího státního příslušníka, který nemá trvalý pobyt v ČR, podali jsme návrh na jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Bc. Petr Zámečník, 25. 2. 2020

vytisknout e-mailem