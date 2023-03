Pěstí za esemesku

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Muži hrozí tři roky; Chvilka nepozornosti.

Ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví obvinil mostecký vyšetřovatel 22letého muže. Ten měl v druhé polovině ledna letošního roku na ulici v městské části Podžatecká fyzicky napadnout svého známého. Podle komisaře napadený utrpěl vlivem agresivního útoku zlomeniny v obličeji, se kterými se musel léčit. Důvodem bylo údajně to, že poškozený napsal zprávu přítelkyni stíhaného, kterého to opravdu rozčílilo. Zraněnému se dostalo po inkasování úderu okamžité pomoci a byl převezen do nemocnice. Za nezvládnuté emoce může Mostečan v případě uznání viny odejít od soudu až s tříletým trestem.

Odvážný Mostečan ukázal svoji dávku drzosti, když se zmocnil cizí peněženky. Využil nepozornosti poškozeného, který překládal věci ze své garáže do nákladového prostoru dodávkového automobilu. Kolem vozidla se proplížil a z kabiny měl odcizit příruční zavazadlo, ve kterém byla peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady a platebními kartami. Po zjištění co taška skrývala, nelenil ani minutu a začal nakupovat. Na různých místech po Mostě provedl za užití odcizených karet celkem 15 plateb. Transakcemi a krádeží věcí způsobil nic netušícímu majiteli během chvíle škodu téměř 10 tisíc korun. Policisté šetřením 30letého muže dopadli. Mostecký vyšetřovatel mu předal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tuto chvilku radosti mu v případě uznání viny hrozí až dva roky za mřížemi.

27. března 2023

