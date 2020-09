Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pes zloděje objevil v šatně

MOSTECKO - Do marketu šel krást, lup už neodnesl; Filuta chtěl staré gumy, pak ale kradl; Zloději využili příležitosti.

Filuta se ptal na gumy a pak v dílně ukradl leštičku

Na policii skončil Mostečan, který se měl dopustit krádeže, a to i přesto, že byl již za takový skutek odsouzen a potrestán, kdy trest za minulou krádež vykonal předloni. Podle mostecké policie měl 33letý muž minulý měsíc v odpoledních hodinách v Mostě poblíž centra vstoupit do prostoru autodílny, kde se pohyboval, a poté co byl zjištěn majitelem objektu, tak se poptával po starých gumách. Následně odešel, ale do objektu se záhy nepozorovaně vrátil, a z dílny měl odcizit leštičku v hodnotě 3 tisíce korun. Tu měl údajně prodat do bazaru. Policisté obvodního oddělení v Mostě Mostečanovi sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. S ohledem na kriminální minulost může počítat až s tříletým trestem odnětím svobody.

Lapku vyčenichal služební pes v šatně

Místo aby v noci spal, vydal se pod rouškou tmy krást. A nevadilo mu ani to, že byl letos za obdobný skutek odsouzen k podmíněnému trestu. Muž ve věku 38 let ze Sokolovska měl koncem srpna vniknout kolem 02. hodiny v Mostě do prodejny s průmyslovým zbožím. Do objektu se dostal pravděpodobně přes okno, které měl vypáčit, a následně začal objekt prohledávat s cílem odcizit nějaké věci. Připravil si různé elektro produkty v celkové hodnotě 29 tisíc korun. K odcizení nakonec nedošlo. Na místo přijela hlídka policie, která šetřením v objektu pojala podezření, že se uvnitř neznámý pachatel stále nachází. Prodejnu prohlédla ve spolupráci s kolegou psovodem a jeho čtyřnohým pomocníkem, který podezřelého objevil v šatně. Muž skončil na policii, odkud odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním a poškozením cizí věci.

Zloději kradli na hřbitově i u pumpy

Rčení, že příležitost dělá zloděje, se ukázalo pravdivé ve dvou případech, které nyní šetří mostecká policie. Starší žena přišla včera odpoledne o peníze na mosteckém hřbitově. Neprozřetelně si ponechala u hrobu kabelku a poté se vzdálila na malou chvíli. Posléze si všimla, že jí v ní chybí peněženka s hotovostí ve výši několika tisíc korun. Jiný případ se stal včera večer u jedné benzinové čerpací stanice, kde si jeden motorista odložil svoje příruční zavazadlo a zapomněl ho tam. Krátce na to absenci tašky zjistil a spěchal zpátky. Bohužel neznámý lapka byl rychlejší a obohatil se o několik desítek tisíc korun. Policie v souvislosti s těmito případy nabádá občany, aby byli obezřetnější a své věci si řádně hlídali.

nprap. Ludmila Světláková

Most 8. září 2020

