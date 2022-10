Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pes zavinil úraz motocyklisty, jeho majitelce hrozí vězení

Jindřichův Hradec - Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti se zodpovídá 51letá žena

Do velkých potíží přivedl pes svoji paničku poté, co na silnici v obci na Jindřichohradecku vběhl do cesty 72letému motocyklistovi. Žena psovi odepla vodítko a nechala ho proběhnout ve chvíli, kdy kolem projížděl motocykl, pes vyběhl z příkopu přímo pod jeho kola. Řidič nestihl na tuto situaci zareagovat, čímž došlo k jejich srážce. Motocyklista utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici a následnou několikatýdenní léčbu. Pes vyvázl bez zranění.

Policisté oznámenou nehodu prošetřovali a dospěli k závěru, že za zranění motocyklisty je plně zodpovědná majitelka psa. Ta si v minulém týdnu převzala usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za který ji soud může poslat do vězení až na dva roky.

Tato souhra nepříznivých okolností má nyní velmi nepříjemný dopad nejen na zdraví motocyklisty, ale také na jinak bezúhonnou ženu. Majitelé psů by si měli z této zprostředkované události vzít ponaučení a pamatovat si, že jsou za chování i náhlé reakce svých mazlíčků ze zákona zodpovědní.

prap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

17. října 2022

