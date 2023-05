Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pes vypátral sebevraha

České Budějovice - Služební pes Miník v akci.

Operační důstojník vyslal včera, krátce před jednou hodinou odpoledne, policejního psovoda se služebním psem Miníkem do okolí ulice E. Rošického v Českých Budějovích, aby se zapojil do pátrání po muži, který měl v úmyslu spáchat sebevraždu. Na místě už v lesních porostech a okolí tamních rybníků pátrali policisté z Hluboké nad Vltavou, oddělení hlídkové služby a kolegové ze Čtyřech Dvorů. Terén v místě je však špatně přístupný a do některých míst bylo velmi obtížné se dostat. Policejní pes Miník však zachytil stopu a tu společně s policejním psovodem následoval. Za několik stovek metrů pes v lesním porostu nalezl muže, který byl pod vlivem alkoholu, nešťastný. Policejnímu psovodovi řekl, že nemá pro co žít a ani nechce, aby ho hledali a zachraňovali. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchranou službu, která si muže převzala k dalšímu ošetření. Pro tuto chvíli má příběh dobrý konec.

30. května 2023

