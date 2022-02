Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pes se stal nástrojem agrese

VYŠKOVSKO: Podezřelý skončil ve vazbě.

Do nepochopitelné situace se uprostřed ledna dostal na sídlišti v Rousínově jednačtyřicetiletý muž. Při odpočinku s kávou poblíž laviček v přilehlém parku na něj bez jakékoli příčiny zaútočil cizí muž. Ten mu chtěl nejprve do hrnku hodit nedopalek cigarety. Když se proti tomu muž ohradil, agresor jej shodil na zem a začal do něj surově kopat. Navíc na něj poštval i svého amerického stafordšírského teriéra. Ten jej začal kousat do různých částí těla. Napadený řešil extrémní situaci pokusem o útěk. Agresor muže nadále stíhal a zvíře znovu poštval. I přes to se napadenému podařilo dostat až ke vchodu do nejbližšího bytovému domu, kde zvonil na zvonky a volal o pomoc. Tam došlo k dalšímu útoku agresora i jeho psa. Napadený po něm znovu ležel zakrvácený na zemi, kde jej navíc za nohu rval poštvaný pes. Na pomoc raněnému nakonec přispěchali obyvatelé domu a kolemjdoucí, kteří psa holí odehnali. To už zmizel i majitel psa a útočník v jedné osobě. Napadený nakonec skončil s mnohačetnými poraněními v nemocnici. Kriminalisté na základě výpovědí svědků zjistili totožnost podezřelého, kterého ještě téhož dne zadrželi. Agresor je nyní podezřelý z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Soudce jej na návrh státního zástupce poslal do vazby, aby v trestné činnosti nemohl pokračovat.

por. David Chaloupka, 8. února 2022

vytisknout e-mailem