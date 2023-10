Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pes podezřelého vyčmuchal ve křoví

CHOMUTOVSKO - Nejdřív ho vyrušil majitel, pak zadržela psovodka.

Minulý týden byla policejní hlídka vyslána do ulice Budovatelů v Kadani, kde se neznámý pachatel dostal přes balkon do přízemního bytu panelového domu. Jak se snažil násilím otevřít okno, probudil tím majitele, který spal v jiné části bytu po noční směně. Ten šel ihned do místnosti s balkonem a nezvaného hosta tam vyrušil. Pachatel okamžitě utekl stejnou cestou. Probuzený muž ihned kontaktoval policii. Hlídce, která se na místo dostavila, pak popsal, jak dotyčný vypadal a co měl na sobě. Policisté na základě popisu propátrávali okolí. Kvůli pátrání po pachateli byly na místo vyslány i psovodky se služebním psem, které zahájily průzkum okolí ve služebním vozidle. Jedna z nich si na autobusovém nádraží všimla muže, který odpovídal popisu podezřelého. Jakmile uviděl policejní auto, dal se na útěk směrem k přilehlému křovinatému porostu. Psovodka v místě, kde muž seděl na lavičce, nasadila služebního psa. Ten stopu zachytil a vedl policistku několik desítek metrů přes křovinatý porost, kde se dotyčný ukrýval. Vzápětí byl tedy zadržen a převezen na služebnu.

Šestatřicetiletý muž kvůli popsanému jednání čelí podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a pokusu krádeže.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 6. října 2023

