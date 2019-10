Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pes na obtíž

HRADECKO - Muž je obviněn z týrání zvířat.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality v těchto dnech obvinil 37letého muže z Hradce Králové z trestného činu týrání zvířat, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

V druhé polovině května jsme na lince 158 obdrželi oznámení o obavě sousedova života, protože z jeho bytu v jednom panelovém domě v městské části Třebeš se šířil zápach a kolem dveří se nacházelo velké množství much. Po otevření bytu hlídka mezi kuchyňskou linkou a sporákem našla kadáver psa v pokročilém stádiu mumifikace. Všude po podlaze byly skvrny moči a velké množství exkrementů.

Na místo byla přivolána veterinární lékařka, která smrt zvířete potvrdila. Zdechlina byla poté dána ke znaleckému zkoumání. Soudní znalec z oboru zemědělství, odvětví veterinářství zjistil, že k úhynu křížence plemena Labradorský retrívr a Kavalír King Charles španěl došlo 2 až 3 měsíce před jeho nálezem. Došel k závěru, že chovatel dlouhodobě nedodržoval podmínky správné péče o psa. Pes neměl dostatek pohybu, hladověl a žíznil, čímž docházelo ke zdravotním poruchám, bolesti a stresu. Vše dohromady působilo psu příkoří a utrpení trýznivým způsobem.

Z vyšetřování vyplynulo, že se muž v létě 2018 z bytu odstěhoval a psa tam nechal samotného. Ze začátku ho chodil krmit a venčit. Jeho návštěvy se však postupem doby tenčily, až přestaly úplně.

por. Iva Kormošová

25.10.2019, 9.30

