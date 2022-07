Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pes jako boxovací pytel

HRADECKO - Muži za týrání psa hrozí 5leté vězení.

Devětačtyřicetiletého muže z Hradecka v těchto dnech policisté obvinili z trestného činu týrání zvířat, za což může být odsouzen až na 5 let do vězení. Policisté mu kladou za vinu, že svého psa křížence německého ovčáka a vlkodlava týral po dobu několika týdnů až měsíců. Opakovaně ho bil, kopal do něho a zavíral na balkoně, kde byl v letních měsících vystavován přímému slunečnímu svitu bez přístupu k vodě a kde se pohyboval ve vlastních výkalech. Naposledy ho zbil na konci července loňského roku za to, že se pes v bytě pomočil.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že násilné ataky chovatele způsobily psu jak akutní fyzickou bolest, tak stres a utrpení.

V současné době si obviněný muž odpykává půlroční trest ve vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože několikrát řídil přes uložený zákaz řízení.

por. Iva Kormošová

20.7.2022, 10.30

