Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pervitin prodával jako "rychlé občerstvení"

TEPLICKO - Varnu odhalil teplický protidrogový tým.

Případem rozsáhlého prodeje a výroby drogy pervitin se zabýval protidrogový tým teplické kriminálky. Dlouhodobým šetřením a sledováním se podařilo zadokumentovat, že 45letý muž z Teplic nejméně od poloviny roku 2022 do současné doby vyráběl v pronajatém bytě v desítkách případů drogu pervitin v celkovém množství přesahující 150 gramů. Při domovní prohlídce byly v bytové jednotce nalezeny předměty sloužící k výrobě pervitinu, jako plynový vařič, varné sklo, nádoby s různými chemikáliemi a digitální váha. Taktéž bylo v bytě zajištěno 160 kusů léku, který obsahuje psychotropní látku.

Vyrobenou drogu z části konzumoval sám, zbytek prodával drogově závislým osobám minimálně v 70ti případech jak v místě varny, tak třeba i na parkovišti u prodejny rychlého občerstvení. Tohoto jednání se dopustil dealer přesto, že si ve vězení odseděl několik let za obdobnou trestnou činnost. Policejní komisař mu sdělil obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Tomu soud vyhověl a dealer se tak za zdi věznice opět vrátil.

27. dubna 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem