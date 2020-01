Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pervitin opět prodával

J.Hradec – Obviněný muž se nepoučil, nyní je znovu v cele.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž z Jindřichohradecka ačkoliv byl rozsudkem okresního soudu v J.Hradci ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Č.Budějovicích v srpnu 2018 odsouzen za přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy k trestu odnětí svobody s dohledem, se stanovenou zkušební dobou do února 2023, se ze svého jednání a z uloženého trestu zřejmě vůbec nepoučil. Jak jindřichohradečtí kriminalisté zjistili měl v období přinejmenším od měsíce ledna 2019 do 27. prosince 2019, na různých místech v J.Hradci, patrně se zištným úmyslem získat majetkový prospěch, neoprávněně prodat, zprostředkovat a směnit psychotropní látku pervitin (metamfetamin) a to v nejméně 19. případech, nejméně 5 konkrétním osobám, případně dalším dosud neustanoveným osobám, kdy z této činnosti měl mít finanční prospěch ve výši nejméně 3 500 korun.

Jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality včerejšího dne 29. ledna podezřelého muže zadrželi. Policejní komisař téhož dne vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání, které podezřelému muži předal. Obviněný je i nadále umístěn v policejní cele. Policejní komisař dnešního dne 30. ledna podá podnět k vzetí obviněného muže do vazby. Zda bude vazba uvalena rozhodne v zákonné lhůtě příslušný soud. V případě soudem uznané viny hrozí muži trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

30. ledna 2020

