Pervitin měl vyrábět i rozdávat

J.Hradec –-Kriminalisté budou muže trestně stíhat.

Podezřelý muž z Dačicka měl přinejmenším od července 2018 do minimálně 9. března 2020, soustavně sám nakupovat či si jinak opatřovat různých lékárnách lék Modafen a Nurofen, tedy léky obsahující látku pseudoefedrin, ze kterých měl následně ve svém bydlišti v obci na Dačicku vyrábět drogu pervitin. Podezřelý měl vědět, o jakou látku se jedná a že nakládání s ní je možné pouze na zvláštní povolení, jehož není držitelem.

Dále měl podezřelý v místě svého bydliště, přinejmenším od června roku 2018 do konce března roku 2020 zdarma poskytnut v nejméně šesti případech pervitin muži, který si drogu sám následně aplikoval injekční stříkačkou do žíly. Rovněž v místě svého bydliště měl přinejmenším od srpna roku 2019 do konce března roku 2020 zdarma poskytnut v nejméně dvou případech pervitin ženě, která následně pervitin aplikovala nosem (vyšňupala). Podezřelý měl rovněž v místě svého bydliště zdarma či výměnou za výše uvedené léky, poskytnout pervitin dalším dosud neustanoveným osobám.

Jindřichohradečtí kriminalisté provedli domovní prohlídku v místě bydliště podezřelého muže. Zde zajistili věci sloužící k výrobě pervitinu. Vyslechli svědky a vyžádali zprávy z lékáren. Dne 9. července 2020 vydal policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozsahu jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

12. července 2020

