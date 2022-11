Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Personálu nemocnice vyhrožoval použitím zbraně

KLADNO - Po muži, který slovně vyhrožoval personálu nemocnice zbraní, pátrají desítky policistů.

V úterý, krátce po druhé hodině odpolední, přijali policisté na lince 158 oznámení z kladenské nemocnice o muži, který při návštěvě jednoho z tamních oddělení vyhrožoval personálu použitím zbraně a následně odešel. I přesto, že se jednalo o výhružky verbální, policisté je v žádném případě nepodceňují a jakékoliv podobné hrozby berou vážně.

Po zjištění důležitých informací tak začaly okamžitě po muži pátrat desítky policistů, a to jak prvosledové hlídky, tak i policisté z obvodních oddělení, či kriminalisté. S policisty spolupracovaly také strážníci Městské policie.V souvislosti s pátráním a prověřováním jeho možného výskytu policisté na základě svědeckých výpovědí zjistili, že muž odpovídající popisu měl odjet vlakem z Kladna do Prahy. Do pátrání se tak zapojily i policejní hlídky z Prahy.

V současné době je již 41letý muž v moci policie. Na základě medializace se sám přihlásil kolem 18h policistům MO Vinohrady. Tam si jej převezmou kriminalisté z Kladna, kteří budou provádět potřebné úkony trestního řízení.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

22. listopadu 2022

