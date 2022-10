Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Personální změny ve vedení Policie ČR v kraji

KRAJ - Řízením vnější služby byl pověřen plk. Ing. Petr Dušek

Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Petr Petřík pověřil od 1. října 2022 výkonem funkce náměstka pro vnější službu dosavadního vedoucího odboru dopravní policie plk. Ing. Petra Duška. Střídá ve funkci plk. Mgr. Miloslava Kaplana, který opustil řady Policie ČR k 30. září 2022.

Plukovník Petr Dušek je šestadvacet let policistou a dopravním policistům v Královéhradeckém kraji velí bezmála 11 let. Dopravní policie zůstává tedy jednou ze složek, kterou bude ve své nové funkci zastřešovat i nadále. „Oblast vnější služby je svým zaměřením velmi pestrá. „Uniformovaní policisté“ jsou zařazeni na odborech služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie, ale také na operačním středisku, na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Součástí vnější služby je však i odbor služební kynologie nebo zásahová jednotka, která charakterem výkonu služby patří mezi specifické policejní útvary. Pověření výkonem funkce náměstka pro vnější službu beru jako významnou profesní výzvu a ocenění mé dosavadní policejní práce,“ doplnil plk. Ing. Petr Dušek, který sám aktivně ve výkonu služby do nedávna působil. Na výjezdech se ještě v minulých týdench aktivně zapojoval spolu se specializovaným týmem STOPA do pátrání po pohřešovaných osobách či do dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu při různých sportovních či kulturních akcích.

„Policisté spadající pod vnější službu jsou ve většině případů ti, kteří jako první přicházejí do kontaktu s veřejností, ať už při zásazích nebo při dalších služebních povinnostech. Novému náměstkovi plk. Ing. Petru Duškovi přeji v nové pozici mnoho sil a pracovních úspěchů,“ uvedl k pověření brig. gen. Ing. Petr Petřík a dodal, že pověřením funkce náměstka je zajištěna nezbytná kontinuita ve vedení bezpečnostního sboru v Královéhradeckém kraji. Zároveň také poděkoval plk. Mgr. Miloslavu Kaplanu za jeho dosavadní dlouholeté působení v řadách Policie ČR. Vyzdvihl jeho profesionální přístup i osobní nasazení k plnění svěřených úkolů souvisejících například i s výkonem služby v takzvaném nelehkém „covidovém“ období.

Pověřen vedením odboru služby dopravní policie, kterou do 30. 9. 2022 zastřešoval plk. Ing. Petr Dušek, je od 1. října 2022 plk. Mgr. Richard Hušek.

mjr. Magdaléna Vlčková

3.10.2022

