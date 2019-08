Personální statistiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:





„1. Kolik mužů a kolik žen bylo ve služebním poměru PČR k datu 01.07.2017,

01.07.2018,01.07.2019

2. Jaká byla průměrná měsíční hrubá mzda příslušníků na KŘP hl. m. Prahy za rok 2017, 2018 a první polovinu roku 2019 zařazenými mezi tarifními třídami 03-06 PT

3. Jaká byla průměrná měsíční hrubá mzda příslušníků na KŘP hl. m. Prahy za rok 2017, 2018 a první polovinu roku 2019 zařazenými mezi tarifními třídami 07-11 PT

4. Kolik příslušníků z celkového počtu k 01.01.2017, k 01.01.2018.k 01.01.2019 mělo a) méně jak 10 let odslouženo, b) 10-15 let odslouženo, c) 15-25let odslouženo a d) 25 let a více“





Policie České republiky požadované informace žadateli poskytla (viz příloha):





pplk. JUDr. Lucie Žárská, 13. 8. 2019

Související dokumenty Příloha k odpovědi.xlsx

Velikost souboru:10,0 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem