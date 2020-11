Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Perný den v Blatné

Strakonice – Vloupání do obchodu, vloupání do domu, krádež a zadržení celostátně hledaného muže.

Ve středu 25. listopadu 2020 v půl šesté ráno oznamují zaměstnanci supermarketu v Blatné na linku 158 vloupání. Po vstupu do obchodu registrují poházené věci po zemi a vypáčené rolety od cigaret. Je patrné, že uvnitř v noci úřadoval zloděj. Po příjezdu policistů na místo, se potvrzuje domněnka zaměstnanců. Pachatel v noci vnikl bez zjevného poškození vstupních dveří do marketu. Uvnitř vypáčil stojan s cigaretami, který poškodil a odcizil krabičky různých cigaret. V obchodě dále sebral dvě termotašky, dva kartony tvrdého alkoholu s dvaceti šesti láhvemi, dále čtyři plechovky vína, pilu, zimní dětské boty, dámské šaty, legíny a dámský svetr. Zboží si uložil do ručního nákupního košíku a prodejnu opustil zadním nouzovým východem skladu. Na místě způsobil škodu přesahující 17 000 korun.

Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili na místě stopy a získali další informace důležité pro vyšetřování. Zpracováním všech poznatků a zajištěných důkazních materiálů policisté ještě týž den natipovali podezřelou osobu. Vše nasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o celostátně hledaného muže. Po muži začali intenzivně pátrat, ale po pachateli jakoby se slehla zem.

Mezitím blatenští policisté přijímají po osmé hodině ranní další oznámení. Jedná se o vloupání do jednoho z domů v Blatné. Majitelé oznamují, že se jim v noci do domu někdo vloupal, aniž by poškodil vchodové dveře a z chodby odcizil dvoje klíče od jejich vozidel.

Auta, od kterých pachatel odcizil klíče, stála naštěstí ještě před domem.

Blatenští policisté ke všem událostem od středeční noci navíc stále pátrají po odcizené Babetě, která zmizela z areálu technických služeb v Blatné.

Policejní hlídka během výkonu služby si ve večerních hodinách také všimla odstaveného vozidla v ulici Čechova. Lustrací v registru odcizených vozidel se potvrdilo, že vůz byl odcizený v úterý 24. listopadu na Jindřichohradecku.

I tyto případy policisté zadokumentovali a vyhodnocují zjištěné a zajištěné poznatky. Neuplynulo ani 24 hodin a blatenští policisté nabírají další trestný čin.

Ve tři hodiny ráno ve čtvrtek 26. listopadu vysílá operační důstojník blatenskou policejní hlídku do nedaleké obce u Blatné, odkud přijal oznámení majitelů, že mají v domě cizí osobu. Majitel policistům popsal, že ho probudilo jakési nezvyklé chrápání. Když se šel podívat, odkud se zvuky ozývají, spatřil v obýváku spící osobu. Policejní hlídka okamžitě vyrazila na místo oznámení, kde uvnitř domu zadržela osobu. V pachateli policisté poznali muže, kterého natipovali jako podezřelého z vloupání do supermarketu. Zadržený muž skončil v policejní cele.

Tímto práce policistů ale rozhodně nekončí, ale naopak vyšetřování protiprávního jednání zadrženého celostátně hledaného muže začíná.

27. listopadu 2020

