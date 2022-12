Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Perličky z linky 158

Jihočeský kraj - Veselé i neobvyklé příběhy z linky 158 připravili k závěru roku jihočeští policisté.

Pro konec roku se vždy hodí úsměvné případy, jihočeští policisté proto vybrali něco málo z neobvyklých volání na linku 158. Tak se pobavte s námi.

V lednu oznámila policistům žena mimozemskou aktivitu. Už asi dva roky jí nad domem (okolí Boršova nad Vltavou) svítí na nebi zvláštní světélka, která jí zhoršují její zdravotní stav. Policisté měli přijet navečer, kdy jsou světélka nejvíce aktivní. K výjezdu však nedošlo, o ženu se postarala rodina, namontovala do domu speciální „temno kamery“, které odstíní mimozemská světla.

V únoru oznámila policistům žena ze Strakonic, že potřebuje zneškodnit červenou užovku, dlouhou dva metry. Jak se nakonec ukázalo, užovka byla bezpečně v teráriu, jen se nějakým způsobem zasekla v uchu od misky s krmením, a jak miskou mlátila o skleněné stěny, žena se bála jejího útěku. No nakonec to byl úkol pro chovatele a nikoli policisty.

V březnu oznámil muž z Tábora, že jeho soused dva dny neotvírá, nereaguje na telefon a ve dveřích bytu má zevnitř klíč. Na bouchání a zvonění také nereaguje. Má strach o jeho život. Policisté s hasiči tedy vnikli násilím do bytu. Jeho obyvateli nic nescházelo, pařil se sluchátky na uších nějakou hru a svět pro něj neexistoval. Oprava dveří ho snad vrátí do reality.

V květnu volala na tísňovou linku policie žena z Českých Budějovic. V supermarketu jim létá vlaštovka. Policisté vlaštovku střílet nebudou, ženu tak odkázali na odchytovou službu. Vlaštovka také možná odlétne, kudy přilétla.

V srpnu volal policisty zmatený muž, potřebuje vysvobodit, je zamčený v nějaké kanceláři v centru Českých Budějovic. Nakonec se ukázalo, když jej vysvobodili, že jde o hudební zkušebnu, kde proběhla dost divoká „chlas….“. Když nad ránem společnost odešla domů, spícího tam omylem zamkli. Bohužel všichni vyspávali a na volání nikdo nereagoval. Policisté s hasiči tak nakonec museli uvězněného muže vysvobodit vylomením dveří.

V září volal nějaký muž, že jeho babička týrá kočku. Kočku totiž bolí zuby a babička jí nechce vzít k veterináři. On tam kočku nemá jak odvést a ani nemá peníze na zaplacení ošetření. Policie by to mohla zařídit. Na babičku navíc žaluje z jejího vlastního telefonu. Policisté velmi rychle ověřili, že mimo psychického stavu vnuka je jinak vše v pořádku.

S dalším zvířátkem se obrátila na policisty žena z Vimperka. Jistý Pavel nosí v kapse kalhot morče. Ona má strach o život morčete, protože Pavel pije a morčeti jde o život. Policisté naštěstí znají zmatenou volající i Pavla. Ten nosí v kapse jen placatky s rumem. Zásah na záchranu morčete se tak nakonec nekonal.

V říjnu překvapila operační důstojníky tísňová esemeska. Znění bylo jako z erotické seznamky: „Přijeď do Písku, jsem muž a mám rád muže, ty to víš. Pomiluj mě a budu šťastný. Odepiš. Nakonec to nebyl ani špatný vtip, jak si mysleli. Podle čísla policisté zjistili, že autorem je jim dobře známý náruživec z Písku, jen adresát zůstal tajemstvím. Možná někdo, komu končí telefonní číslo na …158.

Začátkem prosince volal na linku policie muž ze Strakonic. Stěžoval si, že už koupil šest bílých slonů a stále nemůže mít sex. Ať policisté zakročí. Policisté nezakročili, zjistili, že jde o známého kverulanta s velkou fantazií.

Koncem prosince volala žena z Českobudějovického sídliště, že už je po půlnoci a ona nemůže spát, ta dvojice v bytě nad ní souloží jako o život. Řvou jako ďáblové a ona už to nemůže vydržet. Když policejní hlídka dorazila před byt hříšníků, operačnímu důstojníkovi už podala jen stručné hlášení. Stihli jsme poslední vzdech, tady jsme už zbyteční, bude klid.

Přejme si pro přicházející rok jen úsměvné příhody, kdy nepůjde lidem o život nebo zdraví. S humorem a tolerancí se dá vyřešit i dost zapeklitých situací.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

30. prosince 2022

