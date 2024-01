Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Perfektní práce policistů z obvodního oddělení České Budějovice - město

České Budějovice - Zloděje, který se vloupal do bytu, kde spaly dvě ženy, dopadli policisté po několika hodinách.

Výbornou práci odvedli včera policisté z obvodního oddělení České Budějovice, když během pár hodin od oznámení vloupání do bytu dopadli pachatele. Celou věc oznámil včera kolem sedmé hodiny ráno na linku 158 muž, jehož příbuzné mu volaly s tím, že se do jejich bytu v jedné z ulic krajského města v noci někdo vloupal a chybí mnoho zlatých šperků, klíče od domu i vozidla. Policisté vyjeli ihned na místo a začali pátrat po pachateli i odcizených věcech. Nápomocen jim byl v tu chvíli i muž, který má areál, ve kterém je byt situován a předal jim informace, které jak se ukázalo, směřovaly k dopadení pachatele. Dle vynikající místní a osobní znalosti policisté natipovali člověka, který by se činu mohl dopustit. Informaci předali všem hlídkám a začali prověřovat místa, kde by se dotyčný muž mohl nacházet. Úspěšní byli krátce kolem druhé hodiny, když muže nalezli spícího na lavičce v parku ve městě. Tomu se kradené věci líbily natolik, že když se policistům ukázal, měl na sobě hned několik párů hodinek, řetízků a dalších kradených věcí. S policisty se ani moc nedohadoval a řekl, kam další odcizené věci ukryl. Policisté tedy zkontrolovali místo, které jim uvedl a dá se říci, že se většina odcizených věcí poškozeným vrátila. Podezřelým ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody je třiačtyřicetiletý muž, který byl tak drzý, že v bytě kradl, když ženy spaly. Podezřelý putoval do policejní cely a policistům má co vysvětlovat.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

25. ledna 2024

