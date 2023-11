Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Peníze zmizely rychle

BRNO VENKOV, HODONÍNSKO, BLANENSKO: Seniorka si prostředky pro amerického lékaře i vypůjčila.

Čtvrt roku žil jedenapadesátiletý muž z Brněnska v naději, že jeho internetové transakce spojené s investováním do kryptoměn velmi slušně vydělávají. Vše začalo na konci prázdnin reakcí na internetový inzerát. Následně se přihlásil do programu a zaplatil počáteční vklad. Pak už komunikoval s osobním bankéřem a přesně plnil jeho pokyny. Do počítače si mimo jiné instaloval program na jeho vzdálenou správu a další software. Spolupráce se vyvíjela slibně. Do té doby, než si pečlivě zkontroloval svůj účet. Nejenže z něj zmizela téměř všechna hotovost, ale zatím neznámý pachatel účet zatížil dvěma půjčkami. Důvěřivému muži tak způsobil škodu za skoro devět set tisíc korun.

Podobně se napálila sedmatřicetiletá žena ze stejného regionu. Ta během půlroku, vždy po konzultaci s bankéři komunikujícími z britských telefonních číslech, naposílala na různé investiční účty více než sto tisíc korun. Když chtěla velmi zajímavý zisk i investované peníze vybrat, nutili ji bankéři k dalším investicím. To odmítla. Finanční poradci na to reagovali ukončením konverzace. Žena až potom pochopila, že byla podvedena.

Skoro čtyři sta tisíc korun poslala lékaři pracujícímu na misi v Jemenu osmačtyřicetiletá žena z Hodonínska. S podvodníkem se seznámila na sociálních sítích a komunikovala s ním více než dva měsíce. Virtuální přítel jí namluvil, že potřebuje peníze na letenku či zaplacení doktora, který jej na misi nahradí. Když seniorce došly naspořené peníze, tak si další vypůjčila. Na vytoužené setkání ale nedojde. Cizinec přestal komunikovat.

Esemesce vybízející k aktivaci bankovnictví v mobilu uvěřila šestačtyřicetiletá žena z Blanenska. Aktivovala odkaz a přihlásila se ke svému účtu. Po konzultaci s bankéřem mu odeslala i vygenerovaný aktivační kód. Ten podvodník využil k tomu, aby v několika transakcích odčerpal z účtu skoro sto tisíc korun. Až potom si žena konto zablokovala.

16. listopadu 2023

