Peníze zadarmo můžou vyjít draho

Ponechal si nalezenou hotovost. Teď mu hrozí až rok vězení.

Policisté z místního oddělení Holešovice prošetřují případ, který momentálně kvalifikují jako přečin zatajení věci. Případnému pachateli tak v krajním případě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Událost se odehrála nedlouho před osmou ráno druhého května. Tehdy si poškozený přišel vybrat hotovost z bankomatu, který se nachází v ulici Bubenské nábřeží.

Vše udělal jako jindy před tím. Vložil do bankomatu kartu, zadal PIN a výši požadovaného obnosu. Jenže všichni víme, jak to po ránu chodí. Po cestě za denními povinnostmi už myslíme na to, že během dne musíme stihnout zařídit to či ono, čímž jsme patřičně roztěkaní a nepozorní.

A to je přesně důvod, proč poškozený z bankomatu odebral pouze svou kartu, ale vydanou hotovost už nikoli. Pak odešel od bankomatu pryč, kdy si svou minelu uvědomil až posléze, kdy už bylo pozdě.

Prošetřování policisté zjistili, že si s největší pravděpodobností tuto hotovost neoprávněně přisvojil muž zachycený na fotografii, který jí s největší pravděpodobností do této doby nikde neodevzdal a ponechal si ji pro svou potřebu. Jenže dotyčného se do této doby nepodařilo ani ztotožnit, ani vypátrat.

Pro se nyní policisté obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Pokud muže na fotce poznáváte, znáte jeho totožnost, případně místo jeho pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 27. 6. 2019

