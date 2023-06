Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Peníze vrátil, děkujeme

Český Krumlov - Nalezené peníze z bankomatu vrátil...

Velmi zajímavý a neobvyklý příběh zažili v minulých dnech policisté z Českého Krumlova. Policistům zavolal muž, že našel v bankomatu ve Frymburku nevyzvednuté peníze, několik tisíc a že pravděpodobně někdo zadal výběr bankovek a peníze zapomněl v bankomatu. Takovéto poctivé hovory nemívají policisté tak často. Muž dokonce sám volal na telefonní čísla uvedená na bankomatu, zda by nešlo touto cestou kontaktovat zapomnětlivce, bohužel neuspěl. S policisty z Lipna se nakonec domluvil tak, že vše sám nafotí a počká v hotelu na hlídku k předání nálezu. Hlídka, když přijela do hotelu, měla jasno, majitel peněz totiž již zde poctivému nálezci děkoval a pozval ho rovnou na drink. Taková věc se totiž musí oslavit. Poctivému nálezci děkujeme i my.

