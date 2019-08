Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Peníze si vzal, ale práce už neprovedl

CHEBSKO – Ženě způsobil škodu třináct tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního jednačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu zpronevěry.

Muž se měl domluvit s osmapadesátiletou ženou z malé obce na Chebsku na provedení truhlářských prací. Po dohodě za ní měl přijet v srpnu roku 2017 do zaměstnání a vzít si od ní finanční hotovost, která měla být zálohou za zakázku, kterou měl začít realizovat v nejbližších dnech. To se ale nestalo. Žena proto obviněného několikrát vyzvala, a to telefonicky i osobě, aby provedl domluvené truhlářské práce nebo jí finanční prostředky vrátil. Ten ale do současné doby neučinil a ženě tak způsobil škodu 13 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 8. 2019

