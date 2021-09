Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Peníze si nechával pro svou potřebu

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Karlovarští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu zpronevěry.

Obviněný pracoval v jednom z kadeřnictví v Karlových Varech. Od první poloviny září do druhé poloviny října minulého roku ale neměl řádné odvádět tržby do pokladny společnosti. Podle uzavřené dohody měl jako kadeřník od obsloužených zákazníků vybírat finanční prostředky a ty ukládat do pokladny. Peníze měl obviněný od zákazníků skutečně vybírat, ovšem část z nich si měl ponechat a použít pro vlastní potřebu.



Během několika týdnů tak měl společnosti způsobit škodu přibližně 33 tisíc korun.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 9. 2021

