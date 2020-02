Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Peníze nenašli, vzali karaoke

BRNO: Brno hledá novou superstar.

Dvojice neznámých zlodějíčků se očividně může přihlásit do věhlasné pěvecké soutěže. Při vloupání baru na ulici Vranovská, do kterého vnikli poničením vstupních dveří, totiž odcizili celou karaoke sadu. Nejprve si to ale pachatelé zkušeně namířili za bar. Odkud se však ze zlou potázali, žádné peníze nenašli. Avšak s prázdnou se odmítli spokojit, tak alespoň začali nalezené pytle plnit jinou hodnotnější kořistí. Právě vyjma zmiňovaného karaoke, tak do nich postupně naskládali několik lahví alkoholu a dokonce dva televizory. Majiteli tak způsobili škodu celkovou převyšující částku 70 tisíc korun. Únorové vloupání je prošetřováno pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Díky zajištěným kamerovým záznamům již už nyní dobře víme, jak pachatelé vypadají. Poznáváte je? Dejte nám vědět na tísňové lince police 158, či případně se můžete obrátit přímo na brněnské muže zákona na telefonní lince 974 625 465. Doufejme, že pobertové odcizené karaoke dobře využili a policistům tak budou moci o případu pěkně zazpívat.

První muž byl tmavší pleti, štíhlé postavy, ve věku kolem 25 let a vysoký byl kolem 180 cm. Oblečený byl do modré zimní bundy, černých tepláků s bílými pruhy a na nohou měl černé sportovní boty. Na hlavě měl nasazenou modrou kšiltovku a na rukou měl černé pletené bezprstové rukavice.

Spolupachatel byl taktéž muž tmavší pleti, silnější postavy, ve věku kolem 25 až 30 let a vysoký byl kolem 170 cm. Oblečený byl očividně světlé mikiny, černých tepláků a na nohou měl sportovní boty zn. NIKE. Na hlavně měl nasazenou černou kšiltovku s nápisem RISK.

por. Bc. Petr Vala, 25. února 2020.

