Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Peníze letěly špatným směrem

ORLICKOÚSTECKO – Senior přišel o více jak sto tisíc korun.

Všechno začalo, když poškozeného kontaktoval údajný zaměstnanec jedné firmy s tím, že na bitcoinovém účtu má 200 tisíc korun a on mu je chce poslat na jeho bankovní účet. Volající byl natolik přesvědčivý, že mu poškozený uvěřil. Aby ale tyto peníze mohl skutečně dostat, nechal se navést k instalaci programu do svého počítače a následně se přihlásil do svého internetového bankovnictví. Celou dobu telefonního hovoru byl neznámým mužem ujišťován, že všechny tyto kroky jsou nutné k tomu, aby slíbené peníze získal. Po několika minutách hovoru a ujištění, že převod peněz proběhl v pořádku, však poškozený zjistil, že mu na jeho účtu nic nepřibylo, naopak mu tam chybí 115 tisíc korun.

Buďte velmi obezřetní a nedůvěřujte každému. Pokud vám někdo chce poslat jakékoliv peníze, opravdu k tomu nepotřebuje instalaci nových programů, ani vaše přihlášení do internetového bankovnictví, nepotřebuje ani čísla platebních karet a další osobní údaje.

3. února 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

