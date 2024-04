Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Peníze letadlem nepřiletěly

HODONÍNSKO: Investování do kryptoměn přineslo během krátké doby nemalé ztráty.

Čtvrt roku žil šedesátiletý muž z Hodonínska v přesvědčení, že pohádkově bohatne. Na konci ledna reagoval na internetovou pobídku k zajímavému zhodnocení peněz. Zaregistroval se a záhy jej kontaktoval finanční expert, který mu vysvětlil princip obchodování. Za investované peníze nakoupí kryptoměnu, kterou v Africe se ziskem prodá. Investora poté vyplatí. Lákavá nabídka muže zaujala, tak obratem začal investovat. Postupně na určené účty posílal částky kolem sta tisíc korun. Během krátké doby byl na jeho investičním kontě zajímavý zisk. Více než tři sta tisíc dolarů. Spolupracující bankéř mu nabídl možný výběr získané částky. Podmínkou bylo zaplacení šestiprocentní daně. Krátce na to bylo nutné zaplatit poplatek za pojištění převozu peněz. S dovětkem, že po bezpečném doručení mu bude částka vrácena. Na obě transakce si už poškozený peníze musel vypůjčit. Získaných asi sedm miliónů korun měl dopravit na letiště v Pardubicích sám spolupracující bankéř. Jenže nepřiletěl. Ozvala se ale jeho spolupracovnice. Zásilku prý na letišti stopla celní správa. Na požadavek zaplacení poplatku ve výši čtvrt miliónu korun už poškozený nereagoval. Pochopil, že byl podveden. Za čtvrtroční investování prodělal více než milión korun.

O čtyři roky mladší muž ze stejného regionu si prožil velmi podobný příběh. Po měsíčním investování do kryptoměn chtěl peníze vybrat. Po zaslání požadavku ale jeho osobní bankéř přestal komunikovat. Muž tak ztratil více než sto tisíc korun.

Několikadenní investování do kryptoměn znamenalo pro padesátníka z Břeclavska nemalou ztrátu. Poškozený umožnil osobnímu bankéři vzdálený přístup do jeho počítače. A podvodník se obratem činil. Během několika hodin z účtu poškozeného zmizelo přes dvě stě tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 22. dubna 2024

