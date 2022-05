Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Peníze, které jí přišly omylem, nevrátila

CHEBSKO – Způsobila škodu 65 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy z Chebu, kterou obvinili ze spáchání přečinu zatajení věci.

Na začátku listopadu minulého roku měla devětačtyřicetiletá žena z Benešova odeslat ze svého bankovního účtu finanční prostředky na jiný bankovní účet, kdy se mělo jednat o platbu za koupi šicího stroje. Devětačtyřicetiletá žena ovšem zadala špatně číslo účtu a peníze tak měla omylem poslat na účet obviněné dvaačtyřicetileté ženy. Ta o tom byla následně vyrozuměna, a to jak ze strany banky, tak i samotné devětačtyřicetileté ženy. Obviněná žena ovšem do současné doby finanční prostředky nevrátila a přisvojila si tak cizí věc, která se do její moci dostala omylem.

Tímto svým jednáním měla způsobit škodu 65 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 5. 2022

vytisknout e-mailem