Peněženka na záchodě

Odcizená a nalezena po několika minutách; Péče o vlasy nevyšla.

Včerejšího dne v odpoledních hodinách přijali policisté oznámení o odcizení peněženky s finanční hotovostí 500 korun, platebními kartami a osobními doklady. Ke krádeži mělo dojít v jednom z objektů u rekreačního areálu Benedikt. Uniformovaná hlídka okamžitým jednáním a ze získaných informací dohledala po několika minutách osobu odpovídající popisu podezřelého, a to na okraji sídliště Liščí vrch. Jednalo se o jim známého 43letého Mostečana. Toho policisté hlídkové služby na místě zadrželi. Muž strážcům zákona sdělil, že peněženku spláchl na veřejných pánských záchodcích. Po prověření této informace policisté opravdu našli odcizené věci, kromě financí, v toaletní míse. Peníze prý mezi tím utratil. Zadrženého pak už čekal jen uniformovaný doprovod na obvodní oddělení. Tam si převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za nenechavé ruce hrozí Mostečanovi v případě uznání viny až tříletý pobyt ve vězení.

Ve čtvrtek skončil na mosteckém obvodním oddělení 26letý muž z Chodova. Ten se vydal do jednoho ze supermarketů zřejmě s pocitem zanedbaných vlasů. Prý do obchodu vešel s jasným úmyslem. Zamířil rovnou do sekce s drogistickým zbožím. Tam měl pod svůj oděv uschovat jeden elixír na vlasy a jeden olej na vlasy v celkové hodnotě 330 korun. S úhradou zboží se samozřejmě neobtěžoval a prošel kolem poklady bez zaplacení. Počínání lapky ovšem neuniklo pracovníkovi ostrahy, který ho zadržel a předal přivolaným policistům. Jak se ukázalo, muž takto nejednal poprvé. Mosteckým soudem už byl za majetkové delikty potrestán. Na policejní služebně si převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež. Místo péče o vlasy tak může být v případě odsouzení potrestán tříletým trestem.

19. srpna 2022

