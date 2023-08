Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„Péjáci“ porovnali síly s Ninjou

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi řidiče, který se na kradené motorce se zákazem řízení snažil vyhnout kontrole.

Minulou středu, krátce před půlnocí, vyslal operační důstojník hlídku pohotovostní motorizované jednotky do Černokostelecké ulice v Praze 3, kde ujížděl jejim kolegům motorkář. Policisté se během chvíle do pronásledování zapojili a snažili se ujíždějícího motorkáře neztratit z dohledu. V průběhu více než tříminutové honičky se řidič snažil „péjáky“ za každou cenu setřást, ale ani projetím několika úzkých jednosměrek, staveništěm nebo projetím kruhového objezdu v protisměru, se mu to nepovedlo. Nakonec vjel na chodník v Malešické ulici a přejel k parkovišti Vackov, kde při sesedání z motorky naboural dvě zaparkovaná vozidla. Z místa se snažil ještě utéci po svých, ale policisté ho dostihli a za pomoci donucovacích prostředků jej zadrželi.

Následnou lustrací zjistili, že dvaatřicetiletý muž má vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2024. Navíc, motorka značky Kawasaki Ninja, kterou řídil, měla registrační značky z jiného stroje a byla v policejních evidencích vedená jako kradená. Řidič odmítl i orientační zkoušku na přítomnost alkoholu a drog, za což se bude muset také zpovídat příslušnému správnímu orgánu.

Zadržený muž je mimo jiné podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což může v případě odsouzení, strávit až dva roky za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 2. srpna 2023

Související dokumenty Ujíždějící motorkář.mp4

Velikost souboru:90,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem